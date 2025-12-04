'Otras Miradas', una exposición de fotografías de Playmobil elaborada por la Escuela Santiago Uno

Cada fotografía es un mundo escondido de curiosidades por descubrir que han sido elaboradas en el Aula Alternativa de Carpintería

Exposición ‘Otras Miradas’ de Santiago Uno
Exposición ‘Otras Miradas’ de Santiago Uno | Andrea Mateos

'Otras Miradas' es la exposición compuesta por fotografías de Playmobil que ya se puede visitar en un espacio habilitado en el local de Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca y que se encuentra en la calle José Jáuregui.

La muestra ha sido realizada por la Casa Escuela Santiago Uno como una manera de "observar el mundo desde otra perspectiva, jugando, imaginando y creando con sus playmovil", según señalaron los propios artistas en la visita del concejal de Juventud, Pedro Martínez.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, presenta la exposición ‘Otras Miradas' de Santiago Uno
El concejal de Juventud, Pedro Martínez, presenta la exposición ‘Otras Miradas' de Santiago Uno | Andrea Mateos

Cada fotografía es un mundo escondido de curiosidades por descubrir que han sido elaboradas en el Aula Alternativa de Carpintería, reciclando palets y maderas.

Esta posición estará abierta al público hasta el 30 de diciembre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Noticias y galerías relacionadas
La Escuela Santiago Uno elabora una llamativa exposición con Playmobil

También te puede interesar

Lo último

stats