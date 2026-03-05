“Mujeres de uniforme: 37 años al servicio de España”, la exposición homenaje a casi cuatro décadas de presencia femenina en el Ejército y la Guardia Civil

La presencia de la mujer en el Ejército y la Guardia Civil ha sido y es vital dentro de un ámbito que siempre ha estado dominado mayoritariamente por hombres. Fue en 1988 cuando por primera vez se reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, un paso calificado como "histórico" por la Subdelegación de Defensa de Salamanca, que ha querido homenajear a estas mujeres con la exposición 'Mujeres de uniforme: 37 años al servicio de España'.

Una exposición que se abrirá al público este viernes 6 de marzo y que permanecerá abierta hasta el día 29 en la Torre de los Anaya de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas de martes a domingo.

El objetivo es "acercar a la sociedad salmantina la realidad de unas Fuerzas Armadas y una Guardia Civil que trabajan cada día a su servicio", realzando la importancia de esas casi cuatro décadas de presencia femenina en este ámbito.

En total estarán expuestas 150 piezas fruto del trabajo de la Asociación Retógenes “Amigos de la Historia”, en colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y en la que han participado artistas de México, Portugal, Japón, Corea, Rusia o Ucrania ofreciendo un recorrido visual de la evolución de la mujer a través de dibujos y pinturas de acuarela, ilustración digital, rotulador u óleo sobre lienzo.

La muestra se completa con una selección de uniformes femeninos utilizados desde 1988 hasta la actualidad.