El Museo de la Automoción expone dos obras que inmortalizan el triunfo del UCAV Racing Team

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca incorpora dos obras que homenajean al UCAV Racing Team y su título nacional

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha incorporado recientemente dos obras de la artista salmantina Ruth Rodríguez Herrero que conmemoran el campeonato de España de Turismos 2024 logrado por el UCAV Racing Team. Las piezas rinden homenaje al triunfo alcanzado en la Clase 2 categoría D1 y al trabajo conjunto de pilotos y equipo técnico durante la temporada.

Ruth Rodríguez, muy vinculada al automovilismo en Castilla y León por su implicación en la Subida Charra y su labor de apoyo comunicativo al equipo, formó parte del proyecto como Community Manager durante el campeonato. Tras la consecución del título, trasladó esa experiencia al plano artístico en dos creaciones realizadas en tablero de okume, con pintura acrílica y sellado en resina epoxi, en las que plasma la intensidad de la competición y el espíritu de superación del equipo.

El éxito deportivo estuvo liderado por José Santos y Carlos Álvarez. Santos, ingeniero mecánico con 26 años de experiencia en competición y trayectoria en proyectos como Epsilon Euskadi en Le Mans y el equipo HRT F1, trabaja actualmente en el departamento de Competición de Porsche Alemania y es profesor de Dinámica Vehicular en la UCAV. Por su parte, Álvarez, abogado y comisario deportivo, comparte el título nacional de Turismos 2024. El campeonato se consiguió al volante de un Seat León Supercopa Mk2.

Tras el triunfo en Turismos, el equipo dio el salto en 2025 al Campeonato de España de GT con un Ford Mustang Howe, donde logró el subcampeonato en la categoría GPR, consolidando así su crecimiento deportivo.