El Museo del Comercio celebra la memoria urbana con la muestra fotográfica Comercios con encanto

El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca abre sus puertas a una exposición que invita a detenerse en los detalles cotidianos de la ciudad. Bajo el título Comercios con encanto, se presenta un recorrido visual por aquellos establecimientos que han marcado generaciones, algunos aún en activo y otros ya desaparecidos, pero que siguen vivos en la memoria colectiva.

La muestra reúne 46 fotografías en blanco y negro realizadas por el fotógrafo y colaborador del museo Andrés Manuel Ñíguez Carbonell, miembro del jurado de su certamen fotográfico. La selección incluye 30 imágenes de gran formato y 16 de tamaño medio, todas en composición cuadrada. A ellas se suma un vídeo que amplía la mirada sobre otros espacios emblemáticos.

Los visitantes podrán reconocer lugares tan representativos como Mantequerías Paco, el Café Novelty, la Librería del Carmen, Bar La Imprenta o la histórica gasolinera neorrenacentista de Nuño. Cada imagen es una invitación a recordar la cercanía, la autenticidad y el valor cultural de estos comercios que, más allá de vender productos, transmiten identidad y pertenencia.

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de noviembre de 2025 y constituye un homenaje a la esencia urbana de Salamanca.