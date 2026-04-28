El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca se convierte en escenario acústico con el ciclo ‘Motores y Melodías’

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ya está preparado para una nueva entrega de su ciclo ‘Motores y Melodías’. El próximo 30 de abril, a las 19:30 horas, las salas del museo acogerán la actuación de Cover Club Dúo Acústico. Esta formación, reconocida por su elegancia y su capacidad de conexión con el público, ofrecerá una selección de grandes éxitos de la música contemporánea reinterpretados bajo una óptica íntima y cercana.

La iniciativa, impulsada por el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo, mantiene su carácter abierto y gratuito para todos los ciudadanos hasta completar el aforo. El objetivo principal es consolidar este espacio, además, como un punto de encuentro donde distintas disciplinas artísticas conviven y se enriquecen mutuamente, acercando la cultura en todas sus formas a los salmantinos.

El programa musical diseñado para la ocasión propone un viaje emocional por los géneros del rock, el soul y el pop. Cover Club Dúo Acústico presentará arreglos propios que aportan una nueva sensibilidad a canciones que ya forman parte de la historia universal. Su propuesta destaca por combinar la calidad interpretativa con una puesta en escena fresca, diseñada específicamente para adaptarse a la atmósfera singular que ofrecen las instalaciones del museo.

El repertorio de la tarde incluirá una cuidada selección de temas emblemáticos que van desde la fuerza de "Turtle blues" de Janis Joplin o "Roxanne" de The Police, hasta la espiritualidad de "I say a little prayer" de Aretha Franklin. No faltarán himnos de bandas legendarias como U2, con "With or without you", o la mítica "Under pressure" de David Bowie y Queen. Además, el dúo integrará piezas de gran tradición en español como el tango "Volver" de Carlos Gardel o la icónica "Alfonsina y el mar".