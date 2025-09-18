El Museo de Salamanca acoge la exposición 'Cancerland: el límite de lo posible'

El Museo de Salamanca presenta la exposición "Cancerland: el límite de lo posible", una conmovedora propuesta de la artista Úrsula Martín Asensio (UMASENSIO) que aborda el proceso del duelo y la pérdida. La muestra se podrá visitar del 19 de septiembre al 2 de noviembre de 2025 y emerge como una disección del dolor y un homenaje personal que se convierte en un espacio para la memoria colectiva a través de fragmentos de cuerpos reconstruidos y objetos-biográficos.

"Cancerland" parte de la experiencia personal de la artista tras la pérdida de su padre a causa del cáncer. A través de la obra, UMASENSIO entrelaza "lo que fue y lo que pudo ser", creando una "cartografía emocional" que explora la memoria y la supervivencia.

Un viaje artístico que se expande

La exposición ha sido exhibida previamente en Lisboa y Málaga, pero en su llegada a Salamanca, la obra muta y se expande. Ya no es solo un tributo a su padre, sino un homenaje a "una madre, hijo, nieto, familia y amigos", una forma de resistencia contra el olvido para quienes luchan contra la enfermedad y quienes los acompañan.

A través de elementos como brazos policromados y otros restos fragmentados, la artista utiliza el cuerpo como testimonio de una memoria compartida, llevando el duelo íntimo a un plano comunitario. La muestra nos invita a reflexionar sobre el trauma como motor de la creación y el consuelo, y nos presenta la consigna de "dejar ir pero también dejar estar para sanar".

