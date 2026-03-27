El Museo de Salamanca estará abierto durante Semana Santa con talleres familiares y obras que representan la entrega de la vida por Jesús

El Museo de Salamanca estará abierto durante toda la Semana Santa en el horario normal de siempre, de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; el domingo estará abierto de 10:00 a 14:00 horas, el lunes cerrado y las salas temporales tienen el cierre programado a las 20:00 horas.

Durante la Semana Santa habrá talleres familiares extras los días martes y miércoles, 1 y 2 de abril, junto con la exposición del VI premio del Arte Contemporáneo Laura Luelmo y la pieza del mes: la cocolatera.

Entre el 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 10:30 a 12:00 y de 12:00 a 13:30 horas, en las salas del Museo se pueden visitar esculturas realizadas con materiales nobles en bronce, plata, alabastro, marfil, mármol o granito. Al finalizar la visita en la sala VIII está la escultura de Eleuterio Gordo que muestra la figura de un toro con una mosca posada en su parte trasera, realizada con restos de madera recuperados de un vertedero.

En la sala VIII Aníbal Nuñez se muestra su obra de materiales reciclados, indicando que se van a realizar obras con reciclado de maderas, hierros y plásticos que cualquiera podría enviar a un punto limpio y que se expondrá en la zona de la galería del museo. Esta actividad que pertenece al taller 'Ensamblaje creativo' está destinado a niños de entre 7 y 12 años, que tendrán que estar acompañados por un tutor. Se trata de una actividad que requiere de reserva a través del email museo.salamanca.deac@jcyl.es y que se desarrollará los días 31 de marzo y 1 de abril de 10:30 a 12:00 horas y de 12:00 a 13:30 horas en la sala didáctica del museo.