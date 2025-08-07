El Museo de Salamanca explora la historia fotográfica y cultural de la ciudad con miradas puestas en el Patrimonio

El Museo de Salamanca inaugura una exposición única que recorre la evolución del patrimonio salmantino a través del objetivo de tres figuras clave en la historia de la fotografía española: Jean Laurent, Pedro Martínez Hebert y Jean Poujade. Sus obras, adquiridas por la Comisión de Monumentos en el siglo XIX, reflejan no solo el arte fotográfico de la época, sino también el modo en que se concebía el patrimonio cultural.

La muestra incluye también una imagen singular atribuida al arquitecto Secall, autor de la reforma universitaria de comienzos del siglo XX.

Además, el museo ofrece talleres familiares el 9 y 10 de agosto a las 11:30 h, donde niños y adultos podrán experimentar con el arte del bodegón mediante dibujo, pintura y fotografía. Durante todos los martes y jueves de agosto (10:30 a 12:00 h), se celebrará una actividad educativa sobre la Salamanca romana, que culmina con la creación de una ciudad romana en recortables.

Para adultos, el museo ofrece visitas comentadas cada primer domingo de mes. La entrada es gratuita, pero todas las actividades requieren reserva previa en museo.salamanca.deac@jcyl.es. Una excelente oportunidad para redescubrir la riqueza patrimonial de Salamanca desde una nueva perspectiva.