La música de Nacho Cano llega a Salamanca de la mano de ‘Malinche Sinfónico’

Casi 800.000 personas, entre España y México, han certificado el éxito del musical de Nacho Cano, ‘Malinche Symphonic’. Un musical que, además de su indudable éxito, también saltó a la fama por el cruce de denuncias entre el propio productor y una de sus becarias. El caso fue archivado por el Juzgado mientras el éxito del propio musical continuó cosechando espectadores.

Ahora, fruto de la buena acogida del espectáculo, ha salido a la luz una nueva experiencia: ‘Malinche Symphonic’.

Este último trabajo sinfónico relacionado con las canciones de Nacho Cano llegará al CAEM de Salamanca de la mano del Ayuntamiento de Salamanca, como propuesta dentro de la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El espectáculo tendrá lugar los días 11 y 12 de abril y ofrece un formato innovador que fusiona el poder de una orquesta sinfónica con la energía del rock, contando un relato histórico. El resultado, una propuesta con fuerza de Sasha Alexander a partir de la música de Cano y en la que participan más de 60 artistas sobre el escenario.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Salamanca, el concierto “va más allá del entretenimiento, ofreciendo una experiencia cultural y emocional que une pasados, presentes y futuros a través de la música en vivo. La fusión del talento, la diversidad cultural y la calidad artística supone una experiencia que dejará huella en la memoria de todos los espectadores”

Para todas las personas que quieran presenciar este espectáculo, se podrán adquirir las entradas en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org a partir de este jueves con un precio de 20 y 25 euros.