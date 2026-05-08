La música del pianista Rodrigo García llega a Salamanca

La audición ‘Tras grandes viajes’ del músico Rodrigo García Gozalo será el tercer concierto presentado por el programa II Ciclo Pontificia Sonora de la UPSA, que busca acercar a todos los ciudadanos la música clásica en enclaves emblemáticos de la Universidad. Dicha audición, con entrada libre hasta completar aforo, se llevará a cabo este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Iglesia de la Clerecía de Salamanca.

La selección del cacereño García Gozalo reúne piezas de César Frank, Rachmaninov, Scriabin, Prokofiev y Enrique Granados, lo que demuestra su personalidad artística, muy ligada a la música del periodo romántico y a los diversos estilos que afloraron a principios del siglo XX, especialmente, en ambos extremos del continente.

Cabe destacar que el II Ciclo Pontificia Sonora fue inaugurado el viernes 23 de enero, en el Aula Magna, con Basso Nova & Ismael Campanero y el concierto Dimensión Bach, en el que ofrecieron una selección de música para tecla de Bach transcrita en versión de música de cámara.

La segunda puesta en escena fue en el Aula Magna, donde el grupo Hispana Lyrica y el concierto Sones del nuevo mundo: jarabes, yaravíes y canciones americanas. El tercer concierto, El sentir de mi sentido: música y poesía amorosa del Siglo de Oro, corrió a cargo de Qvinta Essençia, en la iglesia de La Clerecía.

Así, ‘Tras grandes viajes’ se colocará como la cuarta y penúltima actuación del programa, que finalizará con la audición ‘En Terras Despanya’ del grupo Egeria Voces el próximo sábado 20 de junio a las 20 horas en el Patio Barroco.