La naturaleza hecha arte: los óleos de José Vicente Holgado llegan al Julián Sánchez El Charro
La exposición, abierta hasta el 26 de septiembre, reúne paisajes, minerales, animales y fenómenos naturales interpretados desde una mirada personal
El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro” se convierte este mes en escaparate del arte pictórico con la exposición IV Exposición de óleos 2018-2022 de José Vicente Holgado Turrión. La muestra podrá visitarse hasta el 26 de septiembre en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, así como los sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Las obras expuestas recorren cuatro universos temáticos: paisajes, minerales, animales y fenómenos naturales. En cada lienzo, el artista propone una visión personal que no se limita a la representación fiel, sino que explora la influencia de estos elementos en la vida cotidiana y en el propio cuerpo humano.
Holgado, con más de tres décadas de experiencia en la pintura al óleo, comenzó su trayectoria motivado por la necesidad de dar forma a su pasión por el arte. En Salamanca ha compartido ya su obra en tres exposiciones previas, consolidando un camino creativo que combina observación y sensibilidad.
Con esta cuarta muestra, el público tiene una nueva oportunidad de acercarse a un trabajo que invita a contemplar la naturaleza desde una perspectiva íntima y reflexiva, donde la técnica y la emoción se entrelazan sobre cada lienzo.
