La Navidad Polifónica acogerá 15 conciertos en Salamanca desde el jueves

Desde este jueves, 11 de diciembre, Salamanca acogerá la Navidad Polifónica con 15 conciertos a cargo de 18 agrupaciones corales de toda España en la que habrá dos sesiones en cada una, a las 19:00 horas y a las 20:30 horas.

Durante 10 días y hasta el 21 de diciembre, la Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas serán los lugares donde se podrá disfrutar de la cultura de forma gratuita, con entrada libre hasta completar cada uno de los aforos.

Durante este jueves Coral Annuba y el Parentum Chorus serán los encargados de abrir este ciclo, mientras que el viernes 12 actuarán el Coro Contrapunto y el Coro Tomás Luis de Victoria y el domingo 13 Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca y del Coro Meraki.

Hasta el jueves se pausará y ese día están previstos los conciertos de la Coral Eufonía y del Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza, y el día 19, el Coro Francisco Salinas y el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca junto a la Banda de Música de Villamayor.

En la Catedral Vieja los conciertos finalizarán el 20 de diciembre con las actuaciones de Antiqva y el Coro della Pietá. En el Auditorio de San Blas finalizará el ciclo de Navidad Polifónica con las actuaciones del Coro Ars Nova, a las 12.00 horas y del Grupo Quartteto, a las 19.00 horas.

Programación completa y lugares