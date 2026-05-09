Los niños del Precoro y el Coro de niños Ciudad de Salamanca ofrecen un concierto en el Auditorio de San Blas

El Precoro y el Coro de niños Ciudad de Salamanca

El Precoro y el Coro de niños Ciudad de Salamanca protagonizarán el concierto ‘Del bolero a la música sacra. Un viaje por la emoción’.

El concierto tendrá lugar este sábado 9 de mayo en el Auditorio de San Blas.

La obra estará dirigida por Naila Zakour Sabour y acompañando al piano estará Raúl J. Ortiz Hierro; dará comienzo a las siete de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El concierto, según indican desde el Ayuntamiento de Salamanca, es "un viaje musical que va de lo más elevado a lo más cercano al corazón", además de indicar que se trata de un concierto "inolvidable" y de que es "una fiesta para los sentidos con alegría, coreografías y expresión corporal llenarán el escenario de vida y color".