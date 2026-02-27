"No hay que buscar tanto la inmediatez": la exposición multidisciplinar 'El color del ruido' de Virginia Rivas llega a Salamanca

La Sala de Exposiciones del Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca alberga desde este viernes, y hasta el próximo 17 de mayo, la exposición 'El color del ruido', de la artista Virginia Rivas, como parte de la programación del Festival Internacional de Música y Arte de Salamanca [CON]TEMPO.

Esta obra, que tiene carácter multidisciplinar al ser tanto pictórica como sonora, llega a la capital charra tras su éxito con el Centro de Arte caja Burgos (CAB), aunque con una versión renovada gracias a la colaboraicón del Servicio de Actividades Culturales de la USAL. Tal y como han explicado en su presentación a los medios, la implementación de esta obra en este nuevo espacio ha incluido la transformación del propio espacio para adecuarse a la propuesta de Rivas. Por eso, ahora la obra juega con las columnas de la salada o sus paredes lucen los colores de las pinturas que son, por cierto, pertenecientes a una paleta creada por la artista.

'El color del ruido' fusiona la pintura y el sonido al partir de la clasificación de los ruidos en el espectro sonoro y su identificación crómoatica, desde los que establece una analogía entre la onda visible y la audible. Por ejemplo, según dicha clasificaicón, la densidad espectral de un ruido uniforme se identifica como blanco. Así, Virginia Rivas ha creado diferentes pinturas en los que representa ruido blanco, rosa, gris, verde y marrón.

A esta representaciones pictóricas, se unen también espacios en los que escuchar los sonidos representados, lo que hace que, en palabras de su propia artista, la exposición tenga hasta tres formas distintas de apreciación para el espectador. Quien visite la obra puede hacerlo solo fijándose en las pinturas, puede escuchar los sonidos de forma inmersiva desde los espacios aislados para ello... o buscar la manera de ver y escuchar al mismo visto tiempo.

Virginia Rivas presenta su exposición 'El color del ruido' en Salamanca | S24H

"Cuando decido trabajar sobre estos ruidos, el por qué lo hago, no es solo por la parte científica, que me resulta muy atractiva... sino porque estamos muy acostumbrados al inmediatez", explica Rivas. "Llegamos a una sala y en ese momento ya queremos comprender lo que está pasando, que alguien te lo explique. Sobre todo con el arte contemporáneo, es: "no lo entiendo, no sé qué está pasando". Y realmente es por eso que buscamos la inmediatez", aseugra.

De esta manera, su defensa es clara: "No hay que buscar tanto la inmediatez". "Una de mis características principales es que obligo a que se detenga [el espectador]. Que de repente se detenga, espere y de ahí llevar a realizar un ejercicio de atención plena". Porque le gustaría "que tengamos una mirada consciente, una escucha atenta y que vayamos a un sitio que nos permita pararnos, detenernos y ver que lo que estamos observando". Su obra, desde luego, lo consigue.