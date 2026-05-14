Las noches de cine al aire libre llenarán Salamanca con el Festival Cine Corto de Verano

Desde el año 2007, el Festival Cine Corto de Verano ameniza el barrio del Oeste durante varias noches de la temporada estival con la colaboración de la Asociación de vecinos ZOES. Este año, el evento vuelve con una nueva edición, que se llevará a cabo los jueves 28 de mayo, 4, 18 y 25 de junio, a las 22:15 horas en la calle Granero.

Así, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, los salmantinos podrán disfrutar de una selección de 24 cortometrajes en sesiones gratuitas al aire libre, en colaboración con el catálogo del Festival Itinerante CortoEspaña. Cada una de las sesiones tendrá una duración aproximada de 90 minutos, en los que se proyectarán entre cinco y seis piezas cinematográficas.

En concreto, los asistentes podrán disfrutar con algunos de los mejores cortometrajes del panorama español actual, como algunos de los cortos ganadores y nominados en la última edición de los premios Goya. Así, en la programación se incluyen realizadores ya reconocidos, como Daniel Sánchez Arévalo, que presenta su último cortometraje, ‘Pipiolos’, junto a directores noveles con sus ya premiados primeros trabajos. Además del cine de ficción, el cine de animación y documental tendrán su hueco en el programa con varios trabajos destacados, como ‘Carmela’, el corto nominado al Goya en la categoría de Mejor cortometraje de Animación.

Para más detalle, el 28 de mayo los asistentes podrán disfrutar de las siguientes proyecciones: ‘29 de febrero’, de Diego Fandos; ‘Cólera’, de José Luis Lázaro; ‘El lado más bestia de la vida’, de José Antonio Campos Aguilera; ‘Origami’, de Álvaro León; y ‘Pipiolos’, de Daniel Sánchez Árévalo

El 4 de junio, por su parte, será protagonizado por las piezas ‘893 Kilómetros’, de Rubén Guindo Nova; ‘Adiós’, de José Prats; ‘Cura sana’, de Lucía G. Romero; ‘Violetas’, de Borja Escriban; ‘Cuando llega el frío’, de María Salgado Gispert; y ‘All you need is love’, de Dany Ruiz.

Más adelante, el 18 de junio, las proyecciones ilustrarán ‘Libranos del mal’, de Andrea Casaseca; ‘Carmela’, de Vicente Mallols; ‘Donde se quejan los pinos’, de Ed Antoja; ‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta; y ‘La mort’, de Jesús Martínez ‘Nota’.

Para finalizar, el evento se clausurará el 25 de junio con ‘Insalvable’, de Javier Marco; ‘Trece gatos’, de David Gaspar; ‘Schugurensky Autoretratro’, de Guillermo García-Ramos; ‘Pálpito’, de Marisa Crespo y Moisés Romera; ‘Behind The Wall’, Martín D. Guevara; y ‘Sexo a los setenta’, Vanessa Romero.

Sobre esta selección, el consistorio destaca la gran variedad de géneros y temáticas de los cortos, “pasando en cada sesión del drama social al melodrama más sensible, o del terror clásico o al humor más puro”. Además, al finalizar el último cortometraje de cada sesión, los asistentes podrán votar por sus cortometrajes favoritos.