La novela histórica de López Nevot y el "buen" poemario de Mercedes Escolano, ganadores de los premios Ciudad de Salamanca 2025

El alcalde, Carlos García Carbayo, acompañado de los presidentes de los jurados de los premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela, Antonio Colinas y Luis Alberto de Cuenca, ha dado a conocer este miércoles a los ganadores de este año. "Hacen de Salamanca una ciudad mejor", ha señalado el edil.

José Antonio López Nevot, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Granada, ha logrado el premio en la categoría de novela por 'Leonor y los virreyes'. De carácter histórico, está ambientada en el Siglo de Oro de España y narra los tejemanejes del poder al tiempo que reivindica la figura de las féminas. "El autor ha publicado un par de novelas, un libro de poesía y poco más. Le hará especial ilusión haber ganado, porque no es de los habituales", ha vaticiado Luis Alberto de Cuenca.

Su homóloga en poesía ha sido la gaditana Mercedes Escolano por 'Sol y sombra', elegida por "unanimidad", según ha destacado Antonio Colinas. "Estamos ante un buen libro en el se irisan varios valores que hay que reconocer. Busca en cada uno de sus poemas lo esencial a través de la aspiración al mundo clásico, la presencia al mundo mediterráneo o la naturaleza", ha añadido. La obra también supone un homenaje a la literatura al rescatar a poetas olvidados y tiene presente el carácter más humanístico de la mujer.

Numerosas obras presentadas

Al premio Ciudad de Salamanca de Novela, que cumple 29 años, se han presentado 599 novelas. La mayoría, de autores residentes en España, pero también de escritores pertenecientes a otros treinta países, como Argentina y Estados Unidos. "La selección ha sido rigurosa. Habría premio para cuatro originales, pero hay que elegir solo uno", ha añadido Luis Alberto de Cuenca.

La participación al galardón de poesía ha sido aún mayor. Se han presentado 868 obras de 31 países diferentes, incluido España. "Es una muestra más del prestigio internacional de los galardones y de la importancia de nuestra lengua en el mundo. Salamanca apostó por su enseñanza muy tempranamente y ha supuesto beneficio para la ciudad", ha destacado el alcalde.