Nueva edición del ciclo Navidad Polifónica: doce conciertos en la Catedral Vieja de Salamanca

Una nueva edición del ciclo de Navidad Polifónica, será protagonista de la agenda cultural de Salamanca durante este mes de diciembre. A partir del jueves 11 se podrá disfrutar de 18 agrupaciones corales que serán protagonistas en 15 conciertos, programados entre el 11 y el 21 de diciembre.

Doce de esos conciertos, gratuitos todos, doce tendrán lugar en la Catedral Vieja, con dos actuaciones programadas para cada día: una a las 19:00 y otras a las 20:30 horas.

El Ayuntamiento de Salamanca impulsor de este ciclo, organizado a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, adelanta que 'Navidad Polifónica' arrancará ya este próximo jueves con la Coral Annuba y el Parentum Chorus. El viernes 12 de diciembre actuarán el Coro Contrapunto y el Coro Tomás Luis de Victoria; el 13 la Coral Salmantina; y el domingo 14 de diciembre será el turno de los conciertos del Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca y del Coro Meraki.

La programación continuará la semana siguiente, con los conciertos de la Coral Eufonía y del Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza el día 18. Mientras que un día después actuarán el Coro Francisco Salinas, el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca junto a la Banda de Música de Villamayor.

La parte final del ciclo se ha reservado para Coro de Musica Antiqva y el Coro della Pietá que tocará el sábado 20 en la Catedral y el Coro Ars Nova que cierra los conciertos junto con el Grupo Quarttteto el domingo 21 a las 12:00 y a las 19:00 respectivamente.