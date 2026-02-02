La Orchestra della Toscana estará en Salamanca como parte de la agenda cultural del mes de febrero

La Junta de Castilla y León presenta la programación cultural del mes de febrero con 520 actividades que se llevarán a cabo en todas las provincias de la comunidad y que incluyen 57 exposiciones temporales; 33 visitas guiadas; 45 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 41 actividades musicales y conciertos; 123 espectáculos de teatro y artes escénicas; 20 ciclos de cine; 29 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 164 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares.

Entre ellas destaca la presencia de la Orchestra della Toscana, una de las mejores orquestas de Italia que ofrecerá dos conciertos, uno de ellos en el CAEM de Salamanca programado para el 27 de febrero; el otro tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Delibres el día 26.

Entre las actividades programadas en Salamanca se encuentra también la exposición 'Donde el pasado habita: arqueología de Cabezón de Pisuerga en el Museo de Valladolid' o la muestra etnográfica 'Cepeda, inmaterial y tangible', ubicada en el Archivo Histórico Provincial. Y, en el ámbito de la divulgación musical las bibliotecas públicas la capital salmantina acogerán las conferencias del ciclo 'Contando la música' impartidas por el director José Luis Antón, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. A mayores habrá actividades para el público infantil, cine, teatro, conferencias y talleres para adultos de tecnología, fotografía o artes escénicas.

El resto de la programación se puede consultar en este documento: