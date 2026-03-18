Paisajes y retratos protagonizan la nueva muestra “Terra Nostra” en el CMI El Charro

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”, en Salamanca, acoge hasta el 31 de marzo la exposición de pintura “Terra Nostra”, del artista salmantino Juan Carlos García Astudillo, una muestra que pone en valor su particular visión del mundo a través del realismo.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos abre de 10:00 a 14:00 horas. La colección está compuesta por paisajes, retratos figurativos y bodegones, todos ellos marcados por un estilo realista muy característico del autor. En sus obras, la naturaleza y los paisajes tanto terrestres como humanos se convierten en la principal fuente de inspiración. Según el propio artista, el planeta ofrece “infinitas miradas” que luego traslada a sus lienzos.

Juan Carlos García Astudillo, vecino de Frades de la Sierra, sintió desde niño una gran atracción por el arte, aunque no fue hasta los 25 años cuando decidió formarse de manera más seria. Comenzó adquiriendo conocimientos técnicos en Salamanca y posteriormente desarrolló una trayectoria en gran parte autodidacta. Su primera exposición tuvo lugar en 1993 en una muestra colectiva, seguida de una individual en 1997.

Tras un periodo de inactividad por motivos laborales, el artista retomó su producción durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, iniciando una nueva etapa creativa. Desde entonces, ha vuelto a exponer su obra, destacando muestras en Guijuelo y en la Casa Museo de José María Gabriel y Galán.

Fiel al estilo figurativo realista, Astudillo trabaja principalmente con óleo, aunque en los últimos años ha incorporado la acuarela y ha experimentado de forma puntual con otras técnicas.