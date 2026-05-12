‘Pizarrales en imágenes’ llenará el barrio salmantino de objetivos, cámaras y encuadres

“Un barrio con historia, vida, gente y rincones únicos”. En boca de la Asociación de Vecinos de Pizarrales (Munibar), esta es la esencia que pretenden trasmitir con la celebración de su 50 aniversario, que se consolida en ‘Pizarrales en imágenes’, un rally fotográfico que tendrá lugar el próximo 23 de mayo por las calles del barrio salmantino y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

El concurso, en el cuál no existe límite de edad, busca mostrar Pizarrales a través de la mirada de los participantes. Así, a las 10:00 horas del próximo sábado 23 de mayo, los interesados saldrán de la sede de Munibar, en la calle Profesor Lucas, con sus cámaras o teléfonos móviles, para tomar capturas de las calles de Pizarrales, mostrando así el barrio a través de su mirada. Así, cada participante deberá enviar cinco fotografías, en formato JPG, al siguiente correo electrónico: aavvmunibar@gmail.com.

Este correo será también la vía para la inscripción, que se podrá realizar hasta este miércoles 13 de mayo. En el mensaje deberá indicarse nombre, apellidos y teléfono de contacto del participante.

En cuanto a los requisitos del concurso, además de estar en formato JPG, las imágenes deberán tener alta calidad, siendo recomendado un peso entre 2 y 10 MB. Además, las fotografías no podrán estar comprimidas y tendrán que ser capturadas el propio día 23 de mayo.

En relación con la valoración de las imágenes presentadas, un jurado la llevará a cabo atendiendo a su calidad, creatividad y vinculación con el barrio. Tras esto, se realizará una exposición fotográfica con las imágenes seleccionadas, que tendrá lugar del 22 al 26 de junio en el Centro Social de Pizarrales. Durante esta exposición, tendrá lugar la entrega de premios, que consistirán en un primer galardón de 150 euros, un segundo de 100 euros y un tercero de 50 euros.

Para concluir, desde la organización informan de que los autores conservarán la propiedad de sus obras, autorizando así a la organización a su uso con fines culturales y promocionales, citando siempre la autoría.