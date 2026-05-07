La poesía romántica de María José Gómez Barba llega a la Torre de los Anaya

La Torre de los Anaya será el escenario este jueves de la presentación del poemario ‘Entre beso y beso’, de la escritora salmantina María José Gómez Barba.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La obra se inscribe en la línea romántica característica de la autora, proponiendo un recorrido emocional a través de los recuerdos vinculados a los besos como símbolos de distintas etapas vitales. A lo largo de sus poemas, Gómez Barba explora cómo la memoria y los sentimientos se entrelazan “entre beso y verso”, construyendo una narrativa íntima sobre el paso del tiempo.