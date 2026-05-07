La poesía romántica de María José Gómez Barba llega a la Torre de los Anaya

La autora salmantina presenta su nueva obra este jueves a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo

Torre de los Anaya. Palacio de Abrantes
Torre de los Anaya. Palacio de Abrantes

La Torre de los Anaya será el escenario este jueves de la presentación del poemario ‘Entre beso y beso’, de la escritora salmantina María José Gómez Barba.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La obra se inscribe en la línea romántica característica de la autora, proponiendo un recorrido emocional a través de los recuerdos vinculados a los besos como símbolos de distintas etapas vitales. A lo largo de sus poemas, Gómez Barba explora cómo la memoria y los sentimientos se entrelazan “entre beso y verso”, construyendo una narrativa íntima sobre el paso del tiempo.

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