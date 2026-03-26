El Precoro Ciudad de Salamanca lleva su nuevo espectáculo "Corazones pequeños, canciones gigantes" al C.M.I. de Trujillo

El Centro Municipal Integrado de Trujillo, en Salamanca, se convertirá este jueves en el escenario del estreno de "Corazones pequeños, canciones gigantes". Este nuevo proyecto del Precoro Ciudad de Salamanca promete una velada cargada de emoción y talento, donde los miembros más jóvenes de la formación demostrarán su evolución vocal y artística ante el público.

Bajo la experta dirección de Naila Zakour y con el respaldo técnico del pianista Raúl J. Ortiz Hierro, los pequeños artistas han trabajado en un repertorio sumamente variado. El programa destaca por su estructura en tres bloques diferenciados, diseñados para guiar al espectador a través de un viaje por diversos géneros musicales, desde la tradición más pura hasta los éxitos del pop infantil.

La apertura del concierto estará dedicada a las raíces del norte de España. En esta primera parte, el coro interpretará una selección de canciones populares centradas en la riqueza folclórica de Asturias y Cantabria, rindiendo así un homenaje a la herencia cultural de la península. Tras este inicio tradicional, el espectáculo dará un giro hacia el sentimiento con interpretaciones de temas tan emblemáticos como el bolero "Mira que eres linda" y el clásico de Jeanette, "Soy rebelde".

Los asistentes podrán disfrutar de las pegadizas melodías de Enrique y Ana, combinadas con canciones del mundo y otros clásicos infantiles de siempre. Esta última parte no solo será auditiva, sino que contará con un despliegue de coreografías y escenificaciones cuidadosamente ensayadas para convertir cada canción en un número visual completo.

La cita, de carácter gratuito y apta para todos los públicos, comenzará a las ocho de la tarde. El acceso será libre hasta completar el aforo del centro.