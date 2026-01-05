Premios de 3.000 euros para grupos tradicionales y folk de la región

La Junta de Castilla y León repartirá 3.000 euros en los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León 2026, destinados a preservar la identidad de la región y a que no quede en el olvido las melodías de nuestro pasado, con los que se forjó la región.

De este modo, también se quiere contribuir a la difusión e innovación del folclore de la comunidad, con unos premios de 9.000 euros divididos en diferentes categorías.

Las secciones serán: premio individual, premio al mejor grupo o agrupación de música o danza tradicional, y premio a la mejor iniciativa de recuperación, investigación o divulgación del folclore; y cada una de ellas estará dotada con 3.000 euros.

Asimismo, han indicado que estos premios “nacen con la vocación de rendir homenaje a una música que forma parte de nuestra manera de ser como Comunidad y que constituye un legado cultural que debemos cuidar, transmitir y proyectar hacia el futuro”.

Además, la candidatura se ha abierto para todo tipo de grupo folclórico, además de personas vinculadas a la música tradicional, instituciones, entidades culturales y asociaciones. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de febrero de 2026.