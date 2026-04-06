El prestigioso coro West London Chorus tocará de manera gratuita en Salamanca

El coro West London Chorus, con 50 años de vida desde su fijación, tocará de manera gratuita en la Catedral Vieja de Salamanca para llenar de paz cada uno de los lugares del sagrado lugar.

Es una de las formaciones corales con más prestigio del mundo, realizando giras internacionales haciendo una parada muy especial en Salamanca interpretando obras de reputados compositores como Felix Mendelssohn, Herbert Howells, Ralph Vaughan Williams y Franz Schubert.

West London Chorus anunciando su concierto en Salamanca

El recorrido musical que se realizará irá desde el más puro romanticismo hasta los coros del siglo XX, participando en la actuación el organista Travis Baker y la soprano invitada Lucy de Butts.

Cabe destacar que la formación coral no solo promueve los cantos corales a lo largo y ancho del mundo, sino que también realizan diferentes tipos de talleres, además de tener un programa de becas para estudiantes, en los que forman a otras personas en el mundo del canto grupal.