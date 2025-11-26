El programa estadounidense 'Seeking Beauty with David Henrie' graba un nuevo capítulo de su serie en Salamanca

Un equipo técnico y artístico de diez personas del programa estadounidense 'Seeking Beauty with David Henrie' se encuentra hoy en Salamanca para la grabación de un nuevo capítulo de su docuserie. El proyecto, que combina aventura, cultura, arte, espiritualidad y gastronomía, está presentado por el reconocido director y actor David Henrie, conocido por su trabajo en televisión y cine.

El rodaje se centrará en el casco histórico salmantino, una elección determinada por su condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, convirtiendo a la capital del Tormes en una de las localizaciones principales de esta segunda temporada.

Producida por EWTN Studios, la docuserie tiene como propósito mostrar al público cómo la belleza puede ser un camino que conduce a lo espiritual en el mundo contemporáneo.

Tras una primera temporada grabada íntegramente en Italia, esta segunda entrega de 'Seeking Beauty with David Henrie' recorrerá una parte significativa de la geografía española.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Salamanca Film Commission, ha ofrecido una colaboración activa, facilitando la gestión y tramitación de los permisos de rodaje necesarios para que el equipo pueda desarrollar su trabajo en los emblemáticos espacios de la ciudad.