Imagen de la exposición 'Quemamos lo que amamos: siente' de la Casa de las Conchas

'Quemamos lo que amamos: siente' es la nueva exposición que se podrá visitar en la Casa de las Conchas durante el mes de mayo.

La obra de la autora Cris García Camino trata de "buscar la belleza en la armonía de la naturaleza frente a la destrucción provocada por incendios, devastación y olvido, pero también impulsados por la memoria y la resistencia".

Permanecerá abierta del 4 al 31 de mayo en el patio alto de la biblioteca y se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas; los sábados de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas; y los domingos y festivos de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Durante el mes de mayo habrá también otras actividades como el intercambio de esquejes que tendrá lugar el día 6 a las 12 horas en el patio de la biblioteca. Pueden ser esquejes con y sin raíz y se pueden llevar en cualquier tipo de recipiente.

Y, hasta el 30 de abril sigue siendo visitable la exposición 'Salamanca, entre hierro y memoria' en la sala de exposiciones de la biblioteca. Se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas y los sábado de 12 a 14 horas.

A mayores, este martes hay programado a las 19:00 horas un encuentro con el ex rector de la USAL, Rircardo Rivero que dará una conferencia bajo el título 'El Ateneo en la Casa de las Conchas'; y el día 4 hay preparado un encuentro con el autor Manuel Antonio García Iglesias sobre su cómic 'Eternidad', basada en el relato homónimo de Ricardo Menéndez Salmón sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Será a las 19:00 horas en el salón de actos.