La Red de Ciudades Teresianas impulsa la formación en San Juan de la Cruz y prepara una amplia agenda cultural

Salamanca ha participado en la Asamblea General de la Red de Ciudades Teresianas de España, Huellas de Teresa, celebrada en el histórico Palacio Ducal de Pastrana. Representantes de las catorce ciudades que integran este proyecto cultural, turístico y espiritual se han reunido para definir las próximas actuaciones de difusión del legado de Santa Teresa de Jesús.

Uno de los acuerdos más destacados de la Asamblea ha sido la puesta en marcha de la II edición del curso de formación para guías turísticos. En esta ocasión, el curso se dedicará íntegramente a la figura de San Juan de la Cruz, abordando su vida, obra y patrimonio desde una perspectiva turística. Organizado en colaboración con el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS – Universidad de la Mística en Ávila), el programa se inaugurará el próximo 10 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta principios de 2026.

El nuevo curso se desarrollará con clases online, materiales complementarios y un encuentro final presencial en Ávila. Su objetivo es dotar a los participantes de herramientas para interpretar y transmitir con rigor el legado sanjuanista en el ámbito cultural y turístico.

La Asamblea también repasó la Memoria de Actividades del último año, destacando la celebración de la primera edición de los Premios Huellas de Teresa, la exposición itinerante de tótems divulgativos, el programa de difusión patrimonial ‘Piezas destacadas’ y la campaña de promoción ‘Caminos del Alma’ en la feria INTUR.

En el capítulo de próximas actividades, Salamanca será protagonista este mes al acoger la exposición itinerante de la Red, que acercará al público el patrimonio de Santa Teresa. Además, a principios de noviembre, se presentará en la ciudad el libro de viajes Tras las Huellas de Teresa.

Entre otros acuerdos, la Red anunció la presentación en Sevilla, el 21 de octubre, de la reedición en lectura fácil del libro Así era Teresa, la participación en la feria de turismo INTUR con la presentación de las tarjetas Amigos de Teresa, y la definición del calendario para 2026 del espectáculo cultural Los senderos del alma, que combina música y literatura teresiana.

De cara al futuro, la Asamblea aprobó una amplia agenda que incluye la II edición de los Premios Huellas de Teresa, la celebración de efemérides sanjuanistas en 2026 y el 450 aniversario de la fundación de Caravaca de la Cruz. También se acordó la creación de la Cátedra Huellas de Teresa en el CITeS, y la ampliación del programa de apoyo a museos.

Además, la Red potenciará la difusión con nuevos materiales como el Taco 2026 de Santa Teresa y explorará una propuesta de ruta de belenes en las ciudades teresianas. La colaboración con entidades culturales como Artisplendore, que impulsará una línea de productos y una exposición vinculada a la Red, subraya el compromiso de la Red con la cooperación entre ciudades y la proyección nacional e internacional de este patrimonio espiritual único.