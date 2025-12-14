La región contará con lo Premios FYT a la música folk y tradicional de Castilla y León

La Consejería de Presidencia de Castilla y León ha creado los Premios FYT destinados a la música folk y tradicional de la región charra que siempre ha puesto en valor las raíces de los castellanoleneses.

De este modo, se quiere reconocer de manera pública la labor de todas las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, así como de todo tipo de colectivo, que luche por la preservación, el estudio y la revitalización de este género que ha pasado siempre se generación en generación.

Entre los galardones habrá premios como a la persona destacada en música folk y tradicional, al mejor grupo o agrupación musical, además de un tercero a la mejor iniciativa de recuperación, investigación o divulgación del folclore.

Además, cabe destacar que cada uno de los premios tendrá una dotación económica. así como un símbolo distintivo del galardón. Además, a las propuestas de candidaturas a los Premios FYT Castilla y León podrán optar asociaciones, entidades, centros de estudios, instituciones educativas, centros de estudios, o personalidades tanto públicas como privadas.