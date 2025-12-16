'La reina Berenguela y la chova piquirroja' inicia la agenda cultural de esta semana en la Casa de las Conchas

La biblioteca de la Casa de las Conchas publica las actividades que tiene programadas en su agenda cultural para esta semana del 16 al 20 de dicicembre.

'La reina Berenguela y la chova piquirroja' es la conferencia que inicia esta programación semanal de la mano del especialista de la Guerra de Independencia, Miguel Ángel Martín Más, junto con la experta en historia medieval, Charo García de Arriba. Un acto que será presentado por la Asociación Ciudadanos por la defensa del patrimonio. La entrada será gratuita en el salón de actos de la biblioteca a las 19:00 de este martes, día 16.

El miércoles 17 de diciembre será Bruna Menegassi quien represente el ciclo de conferencias 'Cocinar es resistir: cómo transformar hábitos también en la época navideña', con la idea de mostrar cómo lo que comemos no solo afecta a nuestra salud física, sino también a nuestra manera de relacionarnos. También tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos.

El jueves 18 habrá un taller 'Tecnologías para la vida cotiana' con dos grupos, uno por la mañana de 10 a 12 horas; y el otro por la tarde de 17 a 19 horas, que requiere de inscripción previa a través del siguiente enlace. Ese mismo día por la tarde, a las 19:00 horas, habrá en el salón de actos el debate semanal 'IA: ¿El mejor invento o el principio del fin?'.

La semana se cerrará con un monólogo teatral, en el que Mercedes Asenjo contará la historia de Carmen Martín Gaite como parte del homenaje en el centenario de su nacimiento. Será a las 19:00 horas del viernes 19 de dicembre en el salón de actos.

Finalmente, el sábado 20, a las 12:00 horas, habrá un cuentacuentos infantil titulado 'Bebé de cuento Unpuntocurioso' para bebés de entre 0 y 3 años. Hay un máximo de 20 plazas que requieren de inscripción previa en el Rincón Infantil.