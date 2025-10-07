Relatos y poesía para combatir las adicciones y la salud mental en Salamanca

Regreso al Hombre es uno de esos libros que sirve para luchar contra las adicciones. Escrito por José Manuel Ferreira Cunquero, a través de la prosa y la poesía realiza un símil entre la época de la picaresca y la actualidad, el primero para buscar la habichuela, y el segundo para buscar esa pequeña pizca, y breve, felicidad.

El libro tiene un motivo totalmente solidario, en el que con José Manuel Ferreira, y prólogo de Asunción Escribano, hacen un bonito recorrido inspirado en todas esas personas que, día a día, luchas por salir hacia adelante en pro de buscar una mejor vida lejos de las adicciones.

En palabras del autor: “Todas las ayudas son buenas, pero las que se relacionan con la salud mental son las más relevantes”, en el que también ha expresado que “este libro deja de ser mío para ser de Proyecto Hombre”, con quien lleva ligado como voluntario durante muchos años.

En este ejemplar, las diferentes temáticas que se abordan están los pícaros, las brujas y los tunantes, estableciendo un símil con la literatura clásica y narrando las experiencias personales.

Del mismo modo, Ferreira ha destacado por otras obras como “Tropel de Silencio” o “Trashumancia del delirio”, siendo uno de los escritores más reconocidos en la cultura salmantina, dedicado desde hace años en cuerpo y alma a la escritura de versos y palabras.

La salud mental ha tenido hueco en la rueda de prensa, destacando Manuel Muiños, presidente de Proyecto hombre, el trabajo que se realiza en la organización en pro de mejorar la fortaleza de cuerpo y mente.

La presentación oficial será este martes, 7 de octubre, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, y contará con la presencia de Ferreira y Escribano. La entrada será libre hasta completar aforo y los libros tendrán un precio de 15 euros.