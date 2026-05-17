Renovado el Cine Sénior: los mayores de 65 seguirán pagando dos euros por sus entradas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este sábado en el Festival de Cannes que se mantiene la tarifa reducida en el cine para los mayores de 65 años: el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la renovación del programa Cine Sénior, que se extenderá entre julio de 2026 y junio de 2027 gracias a una dotación de 11,5 millones de euros.

Ha asegurado, en declaraciones recogidas por EuropaPress, que "el programa Cine Sénior está funcionando muy bien y nos está permitiendo dar mucha actividad a las salas en ciudades medias y pequeñas que probablemente no tendrían actividad". Este programa ofrece a los mayores de 65 años comprar sus entradas de cine a un coste reducido de dos euros algo que, en palabras del ministro, ayuda a que "miles de persona mayores vuelvan a llenar las salas de cine".

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83 por ciento. En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73 por ciento en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo. "Eso no solo es una buena noticia para el sector cinematográfico, sino que es también una buena noticia para la vida cultural y social de nuestro país", ha defendido en la ciudad francesa.

El ministro ha acudido a la 79ª edición del Festival de Cannes en apoyo al cine español, que vive un pmomento histórico al contar con hasta tres películas compitiendo por la Palma de Oro: 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, 'Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis). "A veces escuchamos discursos que dicen que la ficción española no interesa o que no conecta con el público. Los datos desmienten esa idea; la ficción española gusta, y gusta mucho, no solo en España, sino también en toda Europa y en el resto del mundo", ha defendido Urtasun.