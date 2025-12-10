Robe Iniesta y Salamanca, una relación forjada a base de poesía, conciertos y admiración

Este miércoles nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Robe Iniesta. Muere el hombre, nace pervive la leyenda. El que fuera cantante de Extremoduro ya era un icono inmortal gracias a sus letras profundas y poéticas, a las que imprimió un tono visceral para explorar temas como la rebeldía o el amor. Letras que cantó en innumerables ocasiones. También en Salamanca.

Corría septiembre de 2002. Extremoduro era uno de los grupos más importantes del panorama nacional e hizo parada en el Campo de Fútbol 'La Sindical' durante su gira 'Yo, minoría absoluta'. Fue el primer encuentro entre la banda liderada por Robe Iniesta y la sociedad salmantina. Fue el inicio de una relación forjada a base de poesía, conciertos y admiración.

Salamanca se convirtió en una parada "obligatoria" de las giras de Extremoduro y fue la ciudad elegida para finalizar la presentación de 'Grandes éxitos y fracasos' en 2004. Miles de asistentes abarrotaron el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso para cantar a viva voz temas como 'Salir'.

Extremoduro se tomó un descanso en 2006. Robe decía sentirse falto de inspiración para componer y renunciaba a participar en una gira. Pasaron dos años y nació 'La ley innata'. Volvió la creatividad y, con ella, la banda y Salamanca se encontraron de nuevo en el Multiusos Sánchez Paraíso.

Un multitudinario concierto de Extremoduro abre las fiestas de San Juan de Sahagún

No obstante, puede que el concierto más recordado de Extremoduro en la capital del Tormes sea el de junio de 2014, en el marco de las fiestas de San Juan de Sahagún. Hubo colas de hasta 16 horas en la avenida de los Cipreses. Las 5.000 personas que asistieron querían ver de cerca a Robe y compañía. Sería la última vez que lo hicieran. El grupo se separó en 2019.

Gira en solitario

Al margen de Extemoduro, Robe Iniesta ha actuado en un par ocasiones en Salamanca. En 2022 presentó 'Mayeútica' y ofreció una entrevista a este medio en la que expresó su deseo de continuar en la música: "Voy a seguir ‘pa’ lante’ y cuando no tienes canciones es cuando la cosa se pone más fea, pero teniendo material nuevo para hacer… Viene el viento de cara".

En 2024 se despidió sin saberlo de Salamanca en un concierto en el que volvió a colgar el cartel de 'aforo completo' en el Multiusos. Las dos últimas actuaciones de 'Ni santos ni inocentes' en el Wizink Center fueron suspendidas tras recibir un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, enfermedad de la que ha fallecido este miércoles.

Relación con Chinato

La relación de Robe Iniesta con Salamanca se extiende al proyecto musical Extrechinato y tú, ideado por Manolo Chinato. El poeta de Puerto de Béjar relató en una entrevista ofrecida a este medio cómo se conocieron: "Fue una casualidad total. Un día en Hervás, en el bar de un amigo mutuo". El cantante extremeño le invitó a subir al escenario con él para que recitara 'Ama' antes de 'Jesucristo García' y "ahí empezó todo".