La Sala de Santo Domingo de la Cruz acoge la exposición ‘Confiar en la invisible’ con un centenar de obras de Venancio Blanco

La Sala de Santo Domingo de la Cruz acoge la exposición ‘Confiar en la invisible’ con un centenar de obras de Venancio Blanco

La Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz acoge desde hoy una nueva propuesta expositiva que lleva por título ‘Confiar en lo invisible’, centrada en la obra de Venancio Blanco, que ha sido comisariada por Víctor Rico.

Esta propuesta expositiva reúne más de un centenar de esculturas, además de dibujos y apuntes y pretende explorar la obra de Venancio Blanco a partir de un acercamiento directo y personal.

La propuesta busca ahondar en la fe que Venancio Blanco profesaba en el arte, entendida como una confianza inquebrantable en el poder de la práctica artística. Esa fe no solo enmarca su trayectoria, sino que también se refleja en la manera en que se enfrentaba a las incógnitas de su tiempo, tratando de comprenderlas y darles forma a través de su obra. Observando sus esculturas, dibujos, grabados o pinturas, se pone de manifiesto la paciencia, la constancia y la entrega que sostuvieron toda su trayectoria. Tal y como afirmaba el artista: “El dibujo te enseña a mirar, para aprender a ver”. Esa confianza también se refleja en la manera de comprender el mundo, desde las naturalezas que recreaba en sus dibujos hasta las esculturas inspiradas en la música que escuchaba, mostrando que cada obra es una búsqueda de sentido frente a lo que veía y le rodeaba.

Explorar la obra y el proceso creativo de Venancio Blanco supone adentrarse en un territorio donde la fe adquiere un papel central. No se trata únicamente de la dimensión religiosa, sino de una actitud vital que impregna su manera de crear y de mirar el mundo. Venancio Blanco entendía la práctica artística como una forma de confianza, una apertura hacia lo invisible que guía tanto la mano del escultor como la percepción del espectador.

‘Confiar en lo invisible’ es la 21ª exposición organizada gracias al acuerdo firmado en septiembre de 2014 entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Mapfre y la Fundación Venancio Blanco.

La entrada es gratuita y el horario de visitas es: de martes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además de la exposición, los visitantes podrán recorrer los jardines de Santo Domingo y disfrutar al aire libre de la colección permanente de la Fundación Venancio Blanco.