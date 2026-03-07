Salamanca acogerá el encuentro internacional de música contemporánea ECME Week 2026 del 9 al 14 de marzo

Durante una semana, Salamanca va a transformarse en punto de encuentro para la creación y la reflexión sobre la música contemporánea. La celebración de la ECME Week 2026 desplegará una programación que combina conciertos, conferencias, encuentros académicos y actividades formativas. Esta iniciativa tiene como objetivos primordiales fomentar la creación musical actual, impulsar el intercambio artístico entre centros superiores de música y acercar al gran público las nuevas corrientes sonoras.

El encuentro contará con la participación de destacadas figuras de la creación musical contemporánea, entre las que se encuentran los compositores y especialistas Elena Mendoza, László Tihanyi, Achim Bornhoeft, Javier Torres-Maldonado, Simone Fontanelli o Jean-Marc Fessard, entre otros.

La programación incluirá conciertos dedicados a la música acusmática y a la electrónica mixta, con obras de compositores como Giovanni Corvetto, Xingdi Wang, Mathias Brandt, Emanuele Vitale o Álvaro Martín-Sánchez. Asimismo, el repertorio contemporáneo continuará con el programa “Oiseaux Exotiques”, que incorporará obras de Olivier Messiaen, Elena Mendoza, Javier Torres-Maldonado y Samuele Ferrari.

Entre las propuestas más destacadas figura también el concierto “Ramifications”, interpretado por el ECME junto con la Orquesta de Cámara de Cuerdas de COSCYL bajo la dirección de Simone Fontanelli y László Tihanyi. El programa incluirá obras de György Ligeti, Iñaki Estrada, Esenge Mihalicza y del propio Simone Fontanelli.

Más allá de los escenarios, la ECME Week 2026 acogerá un simposio de investigación musical. Este espacio se dedicará al estudio de las tendencias emergentes en la composición y la investigación sonora, favoreciendo un diálogo directo entre intérpretes e investigadores europeos.

El proyecto cuenta con una fuerte dimensión internacional gracias al respaldo del programa Erasmus+ y la colaboración estratégica de instituciones como la Mozarteum University de Salzburgo, la Liszt Academy, el Conservatorio di Milano y el Conservatoire Royal de Liège.

Las actividades principales se desarrollarán en dos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: el Teatro Juan del Enzina y el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL).