Salamanca se convierte en el epicentro del cine de autor con la programación de la Filmoteca para este marzo

La Filmoteca de Castilla y León ha diseñado para este mes de marzo una ambiciosa programación cultural que refuerza su papel como motor del sector audiovisual en Salamanca. El calendario presentado por la Junta apuesta por la difusión del cine de autor y la colaboración estrecha con instituciones locales; para ello, incluye tanto proyecciones de cine contemporáneo, como ciclos de documentales y diversas propuestas formativas.

La vinculación con la Universidad de Salamanca vuelve a ser uno de los pilares fundamentales de la actividad mensual. Por quinto año consecutivo, la Filmoteca y la Facultad de Economía y Empresa organizan la muestra CinECO, un foro de encuentro que utiliza el séptimo arte para analizar cuestiones económicas y sociales actuales. Esta colaboración se extiende también a la Facultad de Filología a través de su Club de Cine, que este mes ofrecerá talleres de reescritura creativa y un coloquio especial centrado en la obra 'Los santos inocentes', fomentando la reflexión sobre el lenguaje cinematográfico entre la comunidad estudiantil.

El patrimonio y la historia local también cobrarán un protagonismo especial en la programación de este mes. La Filmoteca, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Filmoteca Regional de Murcia, rendirá homenaje al actor Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento. Asimismo, el público podrá seguir disfrutando de la exposición temporal dedicada a Wences Moreno y Carmen Martín Gaite, que profundiza en la estancia de estas dos figuras salmantinas en Nueva York y la influencia de dicha urbe en sus trayectorias creativas.

Junto a estas propuestas, el centro mantiene su oferta expositiva permanente con la colección de Basilio Martín Patino, 'Artilugios para fascinar', un recorrido por los antecedentes del cinematógrafo que se complementa con el programa didáctico habitual de visitas guiadas y talleres gratuitos.