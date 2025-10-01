Salamanca se convierte en epicentro cultural en octubre con teatro, exposiciones y homenaje a Carmen Martín Gaite

Octubre llega a Salamanca con una agenda cultural vibrante que transformará la ciudad en un auténtico escaparate de artes escénicas, literatura y patrimonio. Museos, bibliotecas y escenarios teatrales se unen para ofrecer una programación diversa que busca atraer tanto a los salmantinos como a visitantes.

Entre las citas más destacadas figura el Congreso Internacional “Carmen Martín Gaite, mujer de letras”, que se celebrará los días 16 y 17 en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. El encuentro conmemora el centenario del nacimiento de la escritora salmantina y reunirá a especialistas que presentarán los últimos avances en la investigación sobre su obra, consolidando a la ciudad como punto de referencia en el ámbito literario .

En el ámbito expositivo, el Museo de Salamanca acoge “Hogar. La vivienda social en Salamanca, 1939-1975”, un recorrido por la evolución de la vivienda protegida en la provincia a través de planos, proyectos y fotografías conservados en el Archivo Histórico Provincial . Además, la institución organiza el taller didáctico “Animales en el Museo”, pensado para que los más pequeños descubran cómo el arte ha representado a los animales a lo largo de la historia .

La Filmoteca de Castilla y León presenta propuestas singulares como la exposición “Equilibrando contrarios”, de Julia Castro, donde el vidrio y otros materiales industriales se convierten en poesía visual . También proyectará “Tríptico” dentro del ciclo “Cine sobre cine” y continuará con “Pantallas abiertas: Salamanca”, dedicado a jóvenes realizadores vinculados a la ciudad .

Por su parte, la Biblioteca Pública de Salamanca desplegará un abanico de actividades que van desde lecturas con motivo del Día de las Escritoras, el 3 de octubre.

, hasta conferencias, debates, tertulias unamunianas y talleres de pensamiento crítico. En su programación teatral sobresalen montajes como “Las mujeres que hay en mí” o “Valentina en el limbo”, además de espectáculos familiares como “Magia & humor” y “Cantos a Selene” .

Con esta intensa agenda, Salamanca demuestra una vez más que su vida cultural no se limita a su legado histórico, sino que se renueva constantemente con propuestas actuales y accesibles para todos los públicos. Octubre se convierte así en un mes clave para disfrutar de una ciudad que respira arte y literatura en cada rincón.