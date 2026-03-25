Salamanca se convierte en el epicentro del séptimo arte con la exposición ‘Rutas de cine por Castilla y León’

El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha inaugurado en el Museo del Comercio la exposición ‘Rutas de cine por Castilla y León’, una ambiciosa muestra que invita a los visitantes a descubrir los rincones de la región que han servido de escenario para grandes producciones nacionales e internacionales. El acto ha contado con la presencia del comisario de la muestra, Pedro Gallego de Lerma, y del artista Luis Pérez Calvo, responsable de dar vida visual a este recorrido.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 15 de junio, pone de relieve la riqueza paisajística y la profundidad histórica de Castilla y León, cualidades que la han consolidado como un escenario predilecto para el cine y la televisión. Esta iniciativa parte del trabajo realizado en 2025 por la Castilla y León Film Commission, evolucionando desde las cinco rutas originales presentadas en Fitur hasta las siete rutas actuales que componen la muestra: Territorio Oeste, Orson Welles, El Cid, Carlos Saura, Cine y Arte, Miguel Delibes y Series.

El apartado visual corre a cargo del artista madrileño Luis Pérez Calvo, cuyo estilo único, una mezcla de cómic, publicidad antigua e imaginería cinematográfica, aporta una visión divertida y minuciosa de cada localización. Además de las piezas expuestas y las intervenciones efímeras en los muros de las salas temporales, Pérez Calvo ha creado un gran mural en la entrada del Museo del Comercio que quedará como legado permanente para la institución, más allá de la duración de la muestra.

La exhibición destaca la importancia del denominado "turismo de pantalla", un activo creciente que atrae a viajeros interesados en visitar los lugares donde se rodaron obras emblemáticas. Entre los títulos que protagonizan estas rutas se encuentran clásicos como El bueno, el feo y el malo, Campanadas a medianoche de Orson Welles, o adaptaciones de Miguel Delibes como El disputado voto del señor Cayo. También se incluyen éxitos televisivos recientes como La casa de papel, Berlín, La Promesa o Isabel.