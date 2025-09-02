Salamanca despliega una programación cultural con teatro, música, danza, ópera, literatura y exposiciones hasta final de año

El Ayuntamiento de Salamanca ha preparado una de las programaciones culturales más ambiciosas de los últimos años para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La oferta incluye más de un centenar de actividades que abarcan todas las disciplinas: teatro, música, danza, ópera, circo, humor, literatura, conferencias y exposiciones.

Teatro y artes escénicas

Cinco estrenos absolutos pondrán en valor la creación local: Leo (Teatro de Poniente), Mi pequeño gran universo (Jes Martin´s), Camuñas (Katúa&Galea), Sin coto a mi libertad (Métrica Pura) y Retahílas (La Befana), una obra en homenaje a Carmen Martín Gaite.

Música en todas sus formas

La ciudad también apoyará a sus artistas locales con actuaciones de Bego Salazar, Carameloraro y Angelito de Salamanca, además de la final del Concurso Municipal de Bandas.

La música clásica tendrá un peso especial con el XIV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas, que incluye al Trío Zadig, la Orquesta Clásica del Teatro Liceo y el Paganini Ensemble. A ello se suman los conciertos de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, que abrirá temporada con dos recitales.

Literatura, pensamiento y conferencias

La Sala de la Palabra y la Torre de los Anaya acogerán presentaciones de libros, como Tunantes de Salamanca y Regreso al hombre de José Manuel Ferreira Cunquero o Iluminar los días de José Luis Puerto. También habrá encuentros literarios con autores como Jorge Esquirol o el Colectivo Isotopía.

El Encuentro de Poetas Iberoamericanos reunirá a escritores de España y Latinoamérica, rindiendo homenaje a Carlos Aganzo, Gabriel Chávez Casazola y a la salmantina Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento. Precisamente, la figura de la autora será objeto de un ciclo de conferencias en colaboración con el Centro de Estudios Salmantinos, con expertos como Jesús Málaga, Ascensión Rivas o José María Hernández.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua impulsará una nueva edición del Diálogo de la Lengua, con la escritora Espido Freire como protagonista, y una charla con la dramaturga Rakel Camacho.

Exposiciones y artes visuales

El apartado expositivo también será relevante. La Torre de los Anaya inaugurará Cristo de la Agonía Redentora. 500 años entre nosotros (1525-2025), mientras que el centro de arte contemporáneo DA2 abrirá un nuevo ciclo con seis muestras: Horizonte vertical, Tengo un animal singular (Abigail Lazkoz), Prohibido prohibir (Adrián Castañeda), obras de Paloma Polo, los Trabajos Fin de Grado de Bellas Artes y Voltar ao lugar de orixe de Mateo Pardal, premio Jóvenes Pintores Fundación Gaceta.