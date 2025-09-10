Salamanca se ilumina en la VIII edición de La Noche del Patrimonio con más de una decena de propuestas culturales

El concejal de Turismo, Ángel Fernández, presenta una nueva edición de La Noche del Patrimonio

Salamanca volverá a brillar este sábado, 13 de septiembre, con la celebración de la VIII edición de la Noche del Patrimonio, una cita que ofrece a vecinos y visitantes una experiencia única: redescubrir el patrimonio monumental y cultural bajo la magia de la noche dorada que caracteriza a la capital del Tormes.

La programación, totalmente gratuita y sin inscripción previa, invita a recorrer la ciudad a través de visitas libres, guiadas y teatralizadas, además de propuestas artísticas que ponen en valor la riqueza de la danza y las artes escénicas.

Cinco espacios más que en 2024

Por orden, los emplazamientos que se podrá disfrutar, en horario de 21:00 a 24:00 horas, en el Museo de Historia de la Automoción, la Iglesia de la Vera Cruz, Ieronimus, Scala Coeli, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, Monumenta Salmanticae y el Museo del Cerro de San Vicente.

De 20:00 a 22:00 horas se podrá visitar la Iglesia de Santo Tomás Cantuariense; y de 20:00 a 23:00 será la jornada de puertas abiertas en la Iglesia de San Martín y la Cueva de Salamanca.

Además, se realizarán visitas guiadas en el Parque Arqueológico del Botánico, con pase a las 20:30 y el Pozo de Nieve, también a las 20:30 horas.

Uno de los platos fuertes será el recorrido teatralizado “Carmen Martín Gaite, Salamanca culta y oculta”. Este año, la cita será a las 20:00 con salida desde la Plaza de los Bandos.

Escena Patrimonio: la danza como protagonista

A las 20:00, y como parte del programa Escena Patrimonio, los jardines de la sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz serán el escenario de la primera función de 'Extractos de querencia'.

El espectáculo, creado por la compañía Antonio Najarro, es una muestra de la danza española que fusiona la escuela bolera, la danza estilizada, la tradicional y el flamenco.

Los bailarines de la compañía utilizan elementos como el sombrero cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola y las castañuelas, realzando la belleza de cada estilo.

Una celebración de ciudad

El pasado año cerca de 20.000 personas disfrutaron de la Noche del Patrimonio en Salamanca, y este sábado se espera repetir la gran acogida.

No será necesaria inscripción previa, aunque en algunos espacios se habilitarán turnos sucesivos para garantizar que todos los interesados puedan participar.

La Noche del Patrimonio no solo es un programa cultural, sino también un reflejo del compromiso del Ayuntamiento de Salamanca por defender, preservar y dar vida al legado histórico de la ciudad.

El dorado de la piedra charra, iluminado de noche, volverá a hacer de la ciudad un escenario irrepetible para disfrutar del arte, la historia y la cultura.