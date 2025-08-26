Salamanca invita a los mayores de 60 años a disfrutar de la zarzuela ‘La Revoltosa’

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá una función gratuita de la zarzuela 'La Revoltosa', destinada a las personas mayores de 60 años de la ciudad. El evento se celebrará en el Centro de las Artes Escénicas y la Música (CAEM) el próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 19:00 horas, como parte de la programación de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

La producción, a cargo de la reconocida Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, busca acercar el género lírico español a este público. El espectáculo contará con un gran elenco de artistas profesionales y música en directo, prometiendo una tarde de ocio y disfrute en un ambiente festivo.

Cómo conseguir las entradas

La asistencia es totalmente gratuita, pero es necesario retirar las invitaciones de manera online. Las entradas estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del lunes, 1 de septiembre, a través de la página web de Cultura Salamanca.

Cada persona mayor de 60 años podrá conseguir un máximo de dos invitaciones. Para acceder al CAEM, será obligatorio mostrar la invitación, ya sea impresa o en formato digital en el teléfono móvil.

Una 'Revoltosa' moderna

La compañía ha preparado una adaptación que mezcla la tradición de finales del siglo XIX con un toque moderno y naturalista. El vestuario y la escenografía, que recrean una corrala madrileña, buscan reflejar la vida cotidiana de una comunidad de vecinos. La trama se centra en las relaciones y los conflictos de los personajes, culminando en la historia de amor entre Mari Pepa y un hombre, conocida como ‘La Revoltosa’.