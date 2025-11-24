Salamanca lidera la innovación en la gestión hídrica en un encuentro internacional

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, ha participado en una jornada internacional dedicada a la innovación en el ciclo integral del agua. El encuentro reunió en la ciudad a una destacada representación institucional, técnica y empresarial de Francia y España, incluyendo operadores energéticos, empresas tecnológicas, centros de investigación y representantes de administraciones públicas.

María José Coca resaltó la innovación en la calidad del agua como una característica distintiva de Salamanca desde hace décadas. La ciudad fue pionera en la implementación del sistema de Gestión Activa de Presiones en la red de abastecimiento y ha innovado en la telegestión de riego, medidas que han generado un ahorro de más de 18 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente al consumo de la ciudad durante un año completo.

El impulso a la innovación tecnológica se consolidó en septiembre de 2023 con el Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua. Desde allí, el socio gestor de la infraestructura lidera proyectos con socios europeos con el objetivo de afianzar la posición de Salamanca en el panorama nacional e internacional de la investigación, el desarrollo y la tecnología. Además, la pasada primavera se puso en marcha el proyecto United Circles, diseñado para conectar sistemas urbanos e industriales y valorizar los principales residuos generados en la región, activando así iniciativas de economía circular.

La concejala de Medio Ambiente sostuvo que estas iniciativas se integran perfectamente en el modelo económico complementario que el Ayuntamiento está promoviendo. Afirmó que este modelo, basado en el conocimiento, la industria biosanitaria y la economía verde, es una realidad ilusionante que amplía las perspectivas de la ciudad y crea nuevas oportunidades. Gracias a la colaboración institucional, Salamanca está impulsando las palancas de futuro de la tecnología y la logística, creando un ecosistema que genera empleo cualificado, fija talento y atrae inversión. "Salamanca está de moda. Es una ciudad de oportunidades. Una ciudad muy atractiva y rentable para invertir", concluyó la concejala.

La jornada tuvo lugar en el Centro de Innovación del Ciclo Integral del Agua, situado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salamanca, una plataforma tecnológica internacional de referencia en el desarrollo de soluciones sostenibles. Durante el evento se presentó la tecnología de gasificación hidrotermal, un proceso avanzado que permite transformar los lodos de las depuradoras en vectores energéticos renovables, como hidrógeno y biometano, aprovechando condiciones de alta temperatura y presión.

Esta tecnología, desarrollada por una empresa de ingeniería en colaboración con el socio gestor de la infraestructura, ha sido validada a escala demostrativa en Salamanca. El programa de la jornada combinó sesiones técnicas con una demostración operativa de la tecnología, buscando fomentar el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas alianzas para su futura implantación.