Salamanca presencia un "magnífico" concierto de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos

El evento ha sido celebrado a las 20:00 horas de este jueves en el Teatro Liceo

Salamanca presencia un "magnífico" concierto de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos
Salamanca presencia un "magnífico" concierto de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos | @CGCarbayo

Desde las 20:00 horas de este jueves, el Teatro Liceo de Salamanca ha acogido un concierto a manos de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos. Así, el evento ha sido presentado por el comandante militar de Salamanca y Zamora y general jefe del Mando de Ingenieros, que ha inaugurado este evento rebosante de solemnidad.

En concreto, actualmente, la Unidad de Música tiene su sede en el Acuartelamiento Diego Porcelos y desarrolla, además de sus obligaciones militares, una amplia programación de conciertos: "Realiza una labor de difusión cultural muy relevante", ha comentado el alcalde salmantino Carlos García Carbayo en sus redes sociales, a través de las cuales también ha calificado el concierto de "magnífico".

Por su parte, esta Unidad de Música División San Marcial dispone, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, de unidades tan diversas como las Unidades de Montaña, Unidades Paracaidistas, Operaciones especiales o Fuerzas aeromóviles.

También te puede interesar

Lo último

stats