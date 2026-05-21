Salamanca presencia un "magnífico" concierto de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos

Desde las 20:00 horas de este jueves, el Teatro Liceo de Salamanca ha acogido un concierto a manos de la unidad de música de la División San Marcial de Burgos. Así, el evento ha sido presentado por el comandante militar de Salamanca y Zamora y general jefe del Mando de Ingenieros, que ha inaugurado este evento rebosante de solemnidad.

En concreto, actualmente, la Unidad de Música tiene su sede en el Acuartelamiento Diego Porcelos y desarrolla, además de sus obligaciones militares, una amplia programación de conciertos: "Realiza una labor de difusión cultural muy relevante", ha comentado el alcalde salmantino Carlos García Carbayo en sus redes sociales, a través de las cuales también ha calificado el concierto de "magnífico".

Por su parte, esta Unidad de Música División San Marcial dispone, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, de unidades tan diversas como las Unidades de Montaña, Unidades Paracaidistas, Operaciones especiales o Fuerzas aeromóviles.