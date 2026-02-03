Salamanca recibe "Los Guardianes de la Tumba de Cristo": un viaje visual al corazón de Tierra Santa

La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad ha presentado en Salamanca la exposición fotográfica titulada “Los Guardianes de la Tumba de Cristo”, una ambiciosa muestra que llega a la ciudad en un momento de especial relevancia para la comunidad religiosa.

Este evento se organiza en el marco de la celebración del décimo aniversario fundacional de la hermandad y se suma a los actos del Año Jubilar Franciscano, que conmemora los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. La iniciativa cuenta con la promoción directa de la Custodia de Tierra Santa y el apoyo de la Junta de Semana Santa de Salamanca.

La exposición reúne 30 imágenes capturadas por el prestigioso fotoperiodista Thomas Coex, director de fotografía de la agencia francesa AFP. A diferencia de un reportaje convencional, este trabajo es el fruto de más de seis años de convivencia de Coex con los monjes franciscanos. Entre 2018 y 2019, el autor documentó con su cámara tanto la vida pública como los momentos de estricta intimidad de la comunidad, buscando profundizar en el compromiso y la dedicación que los frailes mantienen en la Custodia de los Santos Lugares.

A través de sus instantáneas, Coex logra poner rostro a la misión franciscana en una región históricamente castigada por los conflictos, proyectando un mensaje de paz y esperanza. El recorrido visual abarca todas las etapas de la vida de los frailes, mostrando desde los jóvenes que inician su formación hasta los hermanos más ancianos en la enfermería del convento.

Las fotografías captan la esencia de su servicio diario: la acogida de peregrinos, el cuidado de los enfermos y la protección de la infancia más vulnerable, sin olvidar los retiros espirituales y el descanso necesario tras la jornada.

Durante la presentación del proyecto en su itinerancia por España, el propio Thomas Coex destacó el impacto personal que supuso vivir ritos como el Viernes Santo en la tumba de Cristo. El autor subrayó que su objetivo principal fue desmitificar la figura del monje, mostrando que su labor va mucho más allá de lo puramente litúrgico. Para Coex, era fundamental visibilizar la red de infraestructuras sociales que gestionan los franciscanos, como colegios para niños de diversas ciudades y centros culturales como el instituto de música en Jerusalén.

Tras un exitoso recorrido que comenzó en Jerusalén y pasó por ciudades como París, Madrid, Murcia, Toledo y Ceuta, la muestra aterriza ahora en Salamanca para ofrecer al público una ventana directa a la realidad de Tierra Santa.