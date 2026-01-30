Salamanca redescubre a Gaya Nuño: 300 piezas para celebrar al 'sherpa' de la modernidad española

El Centro Cultural FUNDOS Fórum Salamanca ha inaugurado este jueves una de sus apuestas expositivas más ambiciosas de la temporada. Bajo el título ‘Gaya Nuño: una modernidad española’, la muestra rinde homenaje al historiador y crítico de arte soriano con motivo del 50º aniversario de su fallecimiento. La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de mayo, propone un viaje intelectual por la figura que reconstruyó el puente entre España y la vanguardia artística tras la Guerra Civil.

Un recorrido por la vanguardia y la tradición

La exhibición reúne cerca de 300 piezas, entre las que se incluyen libros, documentos inéditos y obras de arte que ilustran el papel de Juan Antonio Gaya Nuño como mediador cultural. La muestra se estructura en varios bloques que recorren desde su defensa de las primeras vanguardias (con nombres como Picasso, Miró o Dalí) hasta el impulso de grupos renovadores como Dau al Set o el desarrollo de la abstracción con los colectivos Altamira y El Paso.

Gaya Nuño no solo analizó la pintura, sino que su mirada alcanzó la literatura de posguerra, la arquitectura, la cerámica y la escultura de su tiempo, consolidándose como una figura central de la cultura española moderna.

Comisariado de primer nivel

La exposición cuenta con el sello de Juan Manuel Bonet, uno de los críticos de arte más influyentes de España y exdirector de instituciones de la talla del Museo Reina Sofía, el IVAM y el Instituto Cervantes. Bonet ha diseñado un recorrido que permite comprender la labor de Gaya Nuño como ese guía necesario para entender la transición de la figuración a la abstracción en un contexto histórico complejo.

Dos años de éxito cultural en el Fórum

Durante la presentación, Raúl Fernández Sobrino, director de Cultura y Patrimonio de FUNDOS, destacó que esta inauguración coincide prácticamente con el segundo aniversario del centro en Salamanca (que se cumple el 2 de febrero). Fernández Sobrino aprovechó para hacer balance de una trayectoria que ha traído a la ciudad muestras de gran impacto como 'Todo es pop' o los dibujos íntimos de Miró.

"Hoy nos citamos para dejarnos guiar por el mejor sherpa que el arte español pudo tener: Juan Antonio Gaya Nuño", concluyó, reafirmando el papel de FUNDOS Fórum como un referente de la oferta cultural salmantina.