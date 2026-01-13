Salamanca, sin representantes entre los nominados a los Premios Goya 2026

La Academia de Cine ha dado a conocer este martes los nominados a los Premios Goya 2026. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirat', de Oliver Laxe, parten como las grandes favoritas con 13 y 11 candidaturas, respectivamente.

Los salmantinos inscritos para aspirar a un 'cabezón' no han sido seleccionados finalmente. El actor Raúl Prieto y el director Antonio Hernández optaban a una nominación en sus respectivas categorías por 'Parecido a un asesinato'. Mientras, el compositor Víctor Reyes sumaba dos inscripciones en Mejor Música Original por su trabajo en 'Reversión' y 'La tregua'.

El director de arte Javier Alvariño ha sido el último salmantino en alzarse con la ansiada estatuilla por 'La virgen roja'. "Es una sensación de agradecimiento y de estar un poco sobrepasado por la situación", reconoció en unas declaraciones ofrecidas a este medio. En la ceremonia de 2025 Chema de la Peña también aspiraba a un galardón por el documental 'Marisol, llámame Pepa'.

Santiago Ramos, Charo López, el ya citado director Antonio Hernández, Carlos Therón, Isabel Ocampo y Rodrigo Cortés son otros salmantinos que saben lo que es recibir un Premio Goya. Víctor Reyes o David Martín-Porras, en cambio, han estado cerca de vivirlo.