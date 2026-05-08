Salamanca revive la historia olvidada de los rotarios en España con el nuevo libro de Julio González Iglesias

Este viernes, la Torre de los Anaya en Salamanca abrirá sus puertas para la presentación del libro ‘Historia de los Rotarios en España. Primera etapa (1929-1936)’, una exhaustiva investigación del autor Julio González Iglesias. El acto cultural dará comienzo a las 19:30 horas y el acceso será gratuito para todo el público hasta completar el aforo del recinto.

La obra, dividida en dos volúmenes, rescata la trayectoria de la organización desde la instauración del Rotary Club en Madrid en 1920 hasta su forzada disolución en 1936 con el estallido de la Guerra Civil. Este primer volumen se inicia con un preámbulo que narra el nacimiento del movimiento en Chicago en 1905, analizando cómo una idea concebida inicialmente para una sola ciudad terminó expandiéndose con éxito por todo el planeta.

En este recorrido histórico, el autor destaca la relevancia de España en el panorama internacional, ya que en 1920 se crearon los clubes de Madrid y Barcelona. El de la capital fue especialmente significativo al convertirse en el primero de su género en la Europa Continental. El libro recoge testimonios de la época, como los del diario La Época, y pone de relieve la figura de su director, Alfredo Escobar Ramírez, marqués de Valdeiglesias, quien ejerció como primer presidente.

A través de sus diez capítulos, el texto profundiza en las biografías de los principales rotarios y promotores, así como en el proceso de expansión de la red por otras ciudades españolas. Asimismo, González Iglesias no rehúye los episodios de confrontación, analizando los ataques sufridos por la institución por parte de la jerarquía católica y publicaciones como La Croix, detallando las consecuencias que estos enfrentamientos tuvieron para los miembros del club antes de su desaparición definitiva en el periodo bélico.