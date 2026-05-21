Salamanca volverá a convertirse en la cuna del jazz mundial: fechas y conciertos

Salamanca y el jazz siguen dándose la mano un año más. El IX Festival Internacional de Jazz 2026 volverá a reunir en la ciudad a artistas de primer nivel, siendo el escenario elegido el Patio Chico del 14 al 18 de junio, convirtiendo esta cita en un evento de obligado visionado y disfrute. Cómo destaca el propio alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, los conciertos son uno de los grandes atractivos que tiene la capital del Tormes ya que "el público viaja para consumir cultura", por lo que en una ocasión más se ha apostado por una propuesta cultural del más alto nivel.

Fernando Viñals, coordinador del IX Festival Internacional de Jazz, ha querido destacar que está iniciativa se lleva haciendo desde hace más tiempo que el propio evento, cuando Pilar Fernández Labrador, por entonces concejala de Cultura, decidieron junto al organizador sacar el jazz a la calle y llevar este género a los barrios de la ciudad, aportando ese pequeño grano que se convertiría en montaña años después. Ahora, con diferente nombre, se vuelve a llevar el género surgido a finales del siglo XIX al lugar que se merece, bajo las estrellas del Patio Chico.

Fernando Viñals en la presentación del IX Festival Internacional del Jazz 2026

Son varios los artistas que se podrán disfrutar en el icónico lugar salmantino, destacando entre todas las propuestas la música gipsy del miércoles, 15 de junio, con Dado's Oscars y Davo Moroni, Dave Blenkhorn, Aldo Zunino y Steve Brown, ante un subgénero musical que se creó en París y que llega al municipio salmantino debido a que "a la gente le encantó el año pasado". Una puesta que promete fijarse en años posteriores.

Viñals, además, ha expuesto que en el comienzo de esta iniciativa se hacía de manera gratuita, llegando a cobrar un euro por cada entrada, todo seguramente en pro de cubrir gastos y de traer artistas de primer nivel. Además, la repercusión sigue creciendo y muestra de ello es que a nivel europeo han llegado a considerar el jazz en Salamanca como uno de los mejores de todo el continente y una de las citas de obligada escucha durante la época estival en este género musical.

De izquierda a derecha. Ángel Fernández Silva, Carlos García Carbayo y Fernando Viñals en la presentación del IX Festival Internacional del Jazz 2026

Eso sí, la gratuidad se mantiene en la novena edición, pudiendo asistir todo aquel que quiera. Habrá un precio de seis euros para aquellas personas que quieran obtener una de las sillas para disfrutar de los diferentes eventos, todo para evitar, también, disputas por conseguir uno de los asientos.

Conciertos

14 de junio de 2026 - The Big Band Music of Benny Carter con BJO y Jesse David

15 de junio de 2026 - Dado's Oscars con Davo Moroni, Dave Blenkhorn, Aldo Zunino y Steve Brown.

16 de junio de 2026 - Samson Schmitt Trio y Ludovic Beier

17 de junio de 2026 - Peter Beets Trio y Gideon Tazelaar

18 de junio de 2026 - Emma Smith