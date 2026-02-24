La salmantina Esther Ferreira presenta este jueves su poemario bilingüe en la Sala de la Palabra

La salmantina Esther Ferreira presentará su nueva obra este jueves, 26 de febrero, a las 20:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Se trata de 'Desnudos en la morena. Nus na Moreira', un poemario bilingüe traducido al portugués por Concha López Jambrina.

Hija de poetas y poeta de raíces charras y alistanas de la Raya, Esther Ferreira entrega su palabra y reclama la herencia y el sentimiento de pertenencia a la tierra fronteriza. También convida al lector para que el secreto que aguarda bajo la morera avive en su alma y se eleve en vuelo hacia las ramas, "que sean voluntad de conservación, honra y respeto a esas tierras abandonadas".

Junto a Esther Ferreira intenvendrán Isabel Bernardo, poeta y escritora, y Lola Fidalgo Estévez, profesora de Lengua y Literatura y miembro de 'El Legado de las Mujeres'.

La entrada a la Sala de la Palabra será libre hasta completar aforo.