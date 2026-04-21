El salmantino José Luis Puerto, distinguido con el Premio Eduardo Lourenço 2026 por su labor de unión ibérica

El escritor, ensayista, etnógrafo y traductor salmantino José Luis Puerto ha sido galardonado con el Premio Eduardo Lourenço 2026. Este reconocimiento, que alcanza este año su 22 edición, pone en valor una trayectoria excepcional dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la cultura portuguesa, así como al fortalecimiento de los vínculos que definen el ámbito ibérico.

El fallo se dio a conocer este pasado lunes en la ciudad portuguesa de Guarda, tras una reunión del jurado en la sede del Centro de Estudios Ibéricos (CEI). Durante el anuncio, los miembros del comité destacaron la absoluta sintonía de Puerto con el espíritu del galardón, subrayando su profundo conocimiento de la lengua y la cultura del país vecino. Esta sensibilidad se manifiesta no solo en sus magistrales traducciones de poetas lusos, sino también en la forma en que ha integrado los elementos culturales ibéricos en su propia obra poética y en sus rigurosas investigaciones sobre la tradición oral.

La presente edición ha destacado por la elevada calidad y diversidad de las candidaturas presentadas, lo que reafirma al Premio Eduardo Lourenço como uno de los máximos referentes en el panorama de la cultura y la cooperación entre España y Portugal. El galardón, que cuenta con una dotación económica de 7.500 euros, tiene como objetivo principal reconocer a personalidades o instituciones que hayan realizado contribuciones de relevancia en los campos de la cultura, la ciudadanía y el entendimiento peninsular.

En esta ocasión, la decisión ha recaído en un jurado de alto nivel académico e institucional. Entre sus integrantes figuran el presidente de la Cámara Municipal de Guarda, Sérgio Costa; el rector de la Universidad de Coimbra, Amílcar Falcão; y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, acompañados por otros expertos de ambas instituciones universitarias que avalan el prestigio de la elección.

Con esta distinción, José Luis Puerto se suma a un histórico de premiados de renombre internacional. A lo largo de sus dos décadas de existencia, el Eduardo Lourenço ha honrado a figuras de la talla de la pianista Maria João Pires, el escritor Mia Couto o la novelista Lídia Jorge.