El salmantino Ramón García Mateos, galardonado con el Premio Real Academia Española

El Pleno de la Real Academia ha concedido el Premio a la Creación Literaria 2025 al salmantino Ramón García Mateos por su obra “Cuando el mundo se llamaba Cerralbo”, una obra que se recrea literariamente en Cerralbo.

El jurado, compuesto por Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha; Darío Villanueva; Carme Riera; Aurora Egido; Paloma Díaz-Mas, y Pedro R. García Barreno, ha decidido otorgar este galardón al salmantino destacando que la obra destaca por “por su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje”.

Este premio, dotado con 25.000 euros, se entrega a aquellas obras de creación literaria y filóloga publicadas durante el mismo año en curso. Ramón Garcia Mateos, nacido en Salamanca en 1960, es poeta y ha conseguido hacer trascender a sus letras a través de la prosa en “Cuando el mundo se llamaba Cerralbo”. Además, ha sido profesor de Literatura Española en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Cambrils, en Tarragona.

Entre sus obras, destacan “La alquitara poética”, “Las palabras de paso”, “Jo sóc aquell que em dic Gerard”, “Poema para combatir el coronavirus” o “Mago Moga”.